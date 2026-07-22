Înșelăciune pe Facebook: un bărbat din Ipotești a pierdut 900 de lei după ce a comandat un geam de mașină pe care nu l-a mai primit

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Un bărbat de 64 de ani din comuna Ipotești a depus marți, 21 iulie 2026, în jurul orei 17:30, o plângere la lucrătorii SPR 2 Ipotești, după ce a plătit 900 de lei pentru un geam de autoturism pe care nu l-a mai primit.

Potrivit plângerii, la data de 24 iunie 2026, bărbatul a fost contactat prin intermediul aplicației Facebook de un utilizator care s-a oferit să îi procure un geam pentru autoturismul său marca Renault, în valoare de aproximativ 152 de euro. Persoana respectivă i-a solicitat un avans de 300 de lei pentru a comanda produsul.

A doua zi, pe 25 iunie, același utilizator i-a cerut și diferența de 600 de lei, promițând că geamul va ajunge în termen de 10 zile lucrătoare. Ambele sume au fost virate prin transfer bancar, în contul indicat de vânzător.

După expirarea termenului de livrare, bărbatul din Ipotești l-a contactat în mai multe rânduri pe presupusul furnizor, care a invocat diverse motive pentru întârziere, fără a livra însă produsul.

În aceste condiții, victima a formulat plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.