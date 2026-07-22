Muzeul de Istorie Suceava marchează 10 ani de la redeschidere prin conferința și expoziția „Clădirea care a scris istorie”, urmate de Ziua Porților Deschise cu intrare liberă

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Muzeul Național al Bucovinei invită publicul, vineri, 31 iulie 2025, începând cu ora 10:00, la Muzeul de Istorie din Suceava, la conferința și vernisajul expoziției „Clădirea care a scris istorie”, evenimente organizate în cadrul proiectului „Istoria de lângă noi: De la Prefectură la Muzeu – un monument în slujba comunității”. Cu aceeași ocazie, instituția marchează și împlinirea a 10 ani de la redeschiderea Muzeului de Istorie Suceava, oferind publicului acces gratuit pe parcursul întregii zile.

Evenimentele vor aduce în atenția publicului istoria clădirii care găzduiește astăzi Muzeul de Istorie, monument care, de-a lungul timpului, a îndeplinit funcții administrative, fiind sediul Prefecturii județului, iar în prezent reprezintă unul dintre cele mai importante spații muzeale din România. Prin documente de arhivă, fotografii istorice, planuri și informații de specialitate, participanții vor descoperi evoluția acestui edificiu și transformările prin care a trecut până la forma pe care o admirăm astăzi. Prezentarea va fi susținută de arhitectul Constantin Gorcea, care va oferi o perspectivă documentată asupra istoriei și evoluției acestui monument reprezentativ.

În cadrul proiectului au fost implementate soluții moderne pentru îmbunătățirea experienței de vizitare. Muzeul de Istorie beneficiază acum de un info-chioșc interactiv și un sistem modern de audio ghiduri, disponibile în limbile română, engleză și germană, care oferă vizitatorilor informații accesibile și atractive despre istoria clădirii și patrimoniul muzeului.

Evenimentele au și o semnificație aniversară. La 31 iulie se împlinesc 10 ani de la redeschiderea Muzeului de Istorie pentru public, după un amplu proces de restaurare și modernizare desfășurat în perioada 2014–2016, care a permis restaurarea și punerea în valoare a clădirii monument istoric. Investiția realizată cu sprijinul Uniunii Europene și a Consiliului Județean Suceava a redat comunității un monument de o valoare excepțională, readucându-l la cele mai înalte standarde de conservare și punere în valoare și oferindu-i o nouă viață în slujba patrimoniului și a publicului.

Cu prilejul aniversării, Muzeul Național al Bucovinei organizează și Ziua Porților Deschise, iar intrarea la Muzeul de Istorie Suceava va fi gratuită pe întreaga durată a zilei de 31 iulie. Vizitatorii sunt invitați să descopere expozițiile permanente și temporare și să participe la evenimentele dedicate istoriei clădirii și patrimoniului muzeal.

Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, din fondul Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea I/2025, în cadrul Subprogramului „Punere în valoare – interpretare și prezentare – monumente istorice de importanță națională” și are ca obiectiv valorificarea unuia dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale Sucevei, prin promovarea istoriei sale și a rolului pe care l-a avut în viața comunității.