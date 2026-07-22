Când atinge motorina 10 lei litru în România?, de Dumitru Chisăliță (AEI)

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Dacă ai simțit recent o strângere de inimă la pompa de alimentare, nu este doar o impresie subiectivă. Ne aflăm în zona de „zero grade” a economiei autohtone: motorina a atins deja 9,64 lei/litru. La o simplă creștere de 3,6%, bariera psihologică și economică de 10 lei va fi dărâmată. Întrebarea nu mai este „dacă”, ci „cât de repede”.

Matematica din spatele scumpirii

Să privim cifrele fără cosmetizări. Dacă tensiunile din Strâmtoarea Hormuz continuă să sugrume fluxurile globale de aprovizionare, prognozele pentru prima saptamana a lunii august sunt sumbre: prețuri estimate între 9,80 și 10,10 lei/litru.

Nu este o speculație, ci rezultatul unei „furtuni perfecte” care s-a abătut asupra economiei noastre:

Efectul valutar: Leul a pierdut teren, depreciindu-se cu 4% în ultimele două luni. Cum petrolul se tranzacționează în dolari, fiecare cent contează dublu când moneda națională slăbește.

Criza de produs finit: Europa suferă de o penurie cronică de rafinare. Nu este vorba doar de țiței brut, ci de capacitatea rafinăriilor de a-l transforma în motorină. Marjele au explodat, iar costul final este decontat integral de șoferi.

Prima de risc: Piețele financiare sunt nervoase. „Pariurile” pe un baril Brent care tinde spre 100 USD reflectă frica investitorilor de un conflict extins în Golf.

Dincolo de pompă: O criză de costuri, nu de combustibil

Este vital să înțelegem un aspect tehnic: nu avem o criză de combustibil. Rezervoarele sunt pline, rafinăriile livrează. Avem, în schimb, o criză de costuri care se propagă în lanț.

Atunci când transportatorul plătește 10 lei pe litru, prețul la raft al pâinii, al legumelor și al fiecărui produs de consum va crește. Inflația nu este un fenomen abstract – ea se hrănește direct din prețul motorinei.

Limitarea Guvernului

În timp ce piețele internaționale reacționează la blocajele geopolitice, la București lipsa unui Guvern plin limitează acțiunile Guvernului. Guvernul privește cum bariera de 10 lei devine realitate.

Fără o intervenție fiscală curajoasă – fie că vorbim de o ajustare temporară a accizelor sau de o reducere țintită a TVA-ului la combustibil – pragul de 10 lei nu va fi doar un număr pe panoul benzinăriei. Va fi noua stare de normalitate.

Iar pentru români, „normalitatea” aceasta s-ar putea dovedi mult prea scumpă.

Ai simțit deja impactul acestor prețuri în bugetul tău lunar sau consideri că economia va reuși să absoarbă acest șoc fără măsuri guvernamentale?

Analiza detaliată aici Pragul de 10 lei: Când „motorina de aur” devine noua stare de normalitate?

Prof.dr.ing. Dumitru Chisalita

Presedinte AEI