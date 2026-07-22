Șofer din Suceava, reținut în arest pentru tentativă de omor după ce ar fi lovit intenționat un minor de 14 ani aflat pe trotinetă electrică

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Un incident grav a avut loc marți seară, 21 iulie 2026, pe o stradă din municipiul Suceava, unde un minor de 14 ani care se deplasa pe o trotinetă electrică a fost lovit de un autoturism. Șoferul a părăsit locul faptei, iar ulterior polițiștii au stabilit că lovirea ar fi fost intenționată.

Potrivit datelor poliției, evenimentul s-a produs în jurul orei 18:55, pe raza comunei Ipotești. Un bărbat de 51 de ani din municipiul Suceava, aflat la volanul unui autoturism marca Dacia Spring, ar fi avut o neînțelegere în trafic cu minorul. După ce acesta din urmă i-ar fi făcut gesturi obscene, șoferul l-ar fi urmărit pe o distanță de aproximativ doi kilometri, pe strada Tătărașii Noi și ulterior pe strada Madrid din Suceava.

Acolo, conducătorul auto ar fi acroșat intenționat trotineta cu partea laterală stângă a mașinii, proiectând minorul pe carosabil. Potrivit cercetărilor, după ce victima a căzut, șoferul i-ar fi aplicat o lovitură, după care a părăsit locul incidentului.

Minorul a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava. A fost diagnosticat cu contuzii ușoare la membrele inferioare și superioare, leziuni pentru care medicii au stabilit un necesar de 2-4 zile de îngrijiri medicale.

Lucrătorii Poliției municipiului Suceava, sesizați prin 112 la ora 19:06, au constituit o echipă operativă complexă. Prin verificarea camerelor de supraveghere din zonă, audierea martorilor și administrarea materialului probator, autorul a fost identificat într-un timp scurt. Autoturismul folosit a fost examinat criminalistic și indisponibilizat.

În urma probatoriului administrat, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul de 51 de ani pentru tentativă la infracțiunea de omor și lovire sau alte violențe. Față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Suceava. Miercuri, 22 iulie, urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava, în vederea dispunerii unei măsuri privative de libertate.