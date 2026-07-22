O familie din Tulcea venită să viziteze mănăstiri din Bucovina și-a găsit „cazare” în autoturismul unui sucevean aflat la muncă în Italia

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Polițiștii Secției de Poliție Burdujeni au intervenit marți dimineață, 21 iulie 2026, pe strada Nicolae Iorga din municipiul Suceava, după ce un localnic a sesizat prin 112 că două persoane se aflau în interiorul autoturismului unui vecin care locuiește în Italia.

La ora 08.36, un sucevean în vârstă de 34 de ani a apelat la 112 și a anunțat că o persoană a străzii a forțat mașina vecinului și nu mai iese din ea. La fața locului s-au deplasat imediat lucrătorii Secției de Poliție Burdujeni.

Potrivit relatării apelantului, vecinul său, aflat în Italia, l-a contactat după ce a observat pe camerele de supraveghere o persoană care părea să fi pătruns în autoturismul marca Renault, parcat pe strada Nicolae Iorga. În jurul orei 08.30, acesta s-a deplasat la mașină și a descoperit două persoane în interior, motiv pentru care a sunat imediat la 112.

Polițiștii i-au identificat pe cei doi ca fiind Gheorghe H., de 51 de ani, și Mirela H., de 39 de ani, ambii cu domiciliul în satul Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea. Aceștia au declarat că au călătorit cu trenul până în Suceava cu intenția de a vizita mai multe mănăstiri din zonă. Au ajuns în jurul orei 04.30 și, neavând un loc de cazare, s-au plimbat pe strada Nicolae Iorga. Au observat autoturismul Renault și, crezând că este abandonat, au pătruns în el prin portbagajul care nu era asigurat, pentru a se odihni.

La fața locului, polițiștii nu au identificat urme de distrugere sau de forțare a autoturismului. În cauză a fost întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, iar cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale.