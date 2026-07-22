Consiliul Județean Suceava pregătește repartizarea a 43,793 milioane de lei către localități

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Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava a sumei de 43.793 mii lei, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean pe anul 2026, va fi supus aprobării în ședința deliberativului județean din 23 iulie.

Inițiatorul proiectului este președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Suma provine din 6% din impozitul pe venit cuvenit bugetelor locale și trebuie repartizată integral comunelor, orașelor și municipiilor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care localitățile nu le pot acoperi din venituri proprii.

Conform anexei proiectului, distribuția pe categorii este următoarea:

Municipii : 3.613 mii lei Fălticeni – 1.700 mii lei Suceava – 713 mii lei Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Vatra Dornei – câte 400 mii lei fiecare

: 3.613 mii lei Orașe : 3.650 mii lei Cele mai mari sume: Cajvana (550), Solca și Salcea (câte 450), Vicovu de Sus (400)

: 3.650 mii lei Comune: 36.530 mii lei

Printre comunele cu alocări mai consistente se numără Arbore, Baia, Bosanci, Cornu Luncii, Dumbrăveni, Grănicești, Mălini, Slatina, Straja, Șcheia, Vicovu de Jos, Voitinel, Volovăț și Zvoriștea (câte 550 mii lei), precum și multe altele cu sume de 450–500 mii lei.

Necesarul total solicitat de unitățile administrativ-teritoriale a fost de peste 1,6 miliarde de lei, de aproximativ 37 de ori mai mare decât fondul disponibil, motiv pentru care repartizarea a ținut cont de proiectele aflate în implementare și de posibilitățile financiare ale localităților.