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Proiect de peste 23 de milioane de euro pentru fluidizarea traficului în Suceava. 36 de intersecții inteligente și 777 de semafoare sincronizate prin sistemul de „undă verde”


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Municipiul Suceava implementează unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate urbană din ultimii ani – „Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții”, o investiție de peste 23 de milioane de euro.

Primarul Vasile Rîmbu a anunțat stadiul actual al lucrărilor și beneficiile pe care le va aduce proiectul.

Până în prezent, au fost executate lucrări de pozare a cablurilor de alimentare cu energie electrică și de date, montarea stâlpilor pentru semafoare și iluminat, realizarea căminelor de tragere și montarea automatelor de dirijare a circulației. Intervențiile au avut loc în 15 locații din zonele Cuza Vodă, Calea Burdujeni, Calea Unirii și strada Universității.

Concomitent se desfășoară lucrări de refacere a carosabilului și a zonelor pietonale afectate.

La finalizarea proiectului, Suceava va beneficia de:

  • 36 de intersecții inteligente;
  • 777 de semafoare sincronizate prin sistemul de „undă verde”, inclusiv facilități pentru pietoni și persoane cu deficiențe de auz;
  • sistem de prioritizare a transportului public și 3,3 km de bandă dedicată autobuzelor;
  • 27,6 km de piste de biciclete modernizate;
  • iluminat inteligent la trecerile de pietoni.

De asemenea, au fost plantați deja 361 de arbori în zona pasarelei CFR (Calea Unirii) și la intersecția Calea Unirii – strada Cernăuți, din totalul de 1.673 de arbori care vor forma perdele vegetale de protecție pe principalele artere.

După terminarea lucrărilor de cablare, conectare și instalare a sistemelor de semaforizare, vor urma refacerea infrastructurii rutiere și a marcajelor, precum și implementarea noii organizări a circulației, care include introducerea unor sensuri unice pe traseul 1 Decembrie – 1 Mai – Ștefan cel Mare – Ana Ipătescu – Petru Rareș – Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu – Mărăști – George Enescu – Calea Obcinilor.

„Suceava accelerează spre optimizarea viitorului, spre normalitatea unui oraș modern. Acest proiect este despre oameni, despre fluidizarea unui trafic deja sufocant și despre respectul față de comunitate”, a subliniat primarul Vasile Rîmbu.


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