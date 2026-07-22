Admitere liceu 2026 în județul Suceava: Cea mai mare ultimă medie, 9,20, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, specializarea mate-info bilingv engleză

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Procesul de admitere în liceu pentru anul 2026 s-a încheiat cu prima etapă de repartizare computerizată în județul Suceava, unde 5128 dintre candidații înscriși au fost repartizați. Un număr de 6 dintre candidați nu au fost repartizați. În județul Suceava un număr de 1228 de locuri au rămas libere după această fază.

Cea mai mare ultimă medie de admitere a fost înregistrată la specializarea Matematică-Informatică, bilingv engleză, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu 9,20. La aceeași specializare, Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava a avut o ultimă medie de admitere de 9,12.

La specializarea Științele Naturii, bilingv engleză, cea mai mare ultimă medie a fost 9,17, tot la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

La specializarea Științele Naturii, cea mai mare ultimă medie a fost 9,07 la Colegiul Național „Petru Rareș” și 9 la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”

Pentru Științe Sociale, ultima medie de admitere a fost 8,80 la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, iar la Colegiul Național „Petru Rareș” a fost 8,65 în timp ce la Colegiul Național „Mihai Eminescu” a fost 8,42.

Pentru specializarea Științe Sociale bilingv engleză, ultima medie de admitere a fost 8,80, înregistrată la Colegiul Național „Petru Rareș”.

Alte specializări precum Matematică-Informatică (bilingv franceză) și Matematică-Informatică (bilingv germană” au avut ultime medii de 8,67 și, respectiv, 8,52 la Colegiul Național „Petru Rareș”.

Colegiile „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți și „Mihai Eminescu” din Suceava au note mari de admitere cu ultime medii variind între 8,72 (Științele Naturii la „Eudoxiu Hurmuzachi”) și 8,50 (Matematică-Informatică la „Mihai Eminescu”).

Doi candidați care au avut cele mai mari medii de admitere, 9,95, unul provenind de la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini și unul de la Școala Gimnazială Ipotești au fost admiși, primul la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” specializarea Matematică-Informatică, iar al doilea la Colegiul Național „Petru Rareș” specializarea Matematică-Informatică.

Următorul candidat cu media de admitere 9,90 provenind de la Școala Gimnazială Nr. 4 din Suceava a fost admis la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” specializarea Matematică-Informatică.

Alți doi candidați cu media de admitere 9,87, unul provenind de la Colegiul Național „Petru Rareș” a fost admis la același colegiu la specializarea Matematică-Informatică, iar celălalt, provenind de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți a fost admis la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” la specializarea Științe ale Naturii.