DSP Suceava face controale la piscine și ștranduri, dar și verificări în unitățile de turism și alimentație publică/ catering din județ

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Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis, ca răspuns la o solicitare a NewsBucovina, situația actuală a activității Serviciului de Control în Sănătate Publică. Instituția derulează, începând cu 1 iulie 2026, un control tematic dispus de Ministerul Sănătății – Inspecția Sanitară de Stat, care vizează verificarea conformității apelor de îmbăiere.

Controalele urmăresc respectarea normelor igienico-sanitare la bazinele de înot, piscinele și ștrandurile de uz public, gestionarea calității apelor de îmbăiere, utilizarea corectă a produselor biocide pentru tratarea apei, precum și organizarea serviciilor de salvare acvatică (salvamar) și a posturilor de prim-ajutor.

În evidențele DSP Suceava sunt înregistrate 43 de astfel de obiective, autorizate fie ca unități de sine stătătoare, fie în cadrul unor structuri de turism (hoteluri și pensiuni).

În contextul sezonului estival, personalul de specialitate din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică efectuează acțiuni de control la unitățile de turism și de alimentație publică/catering din județ.

Ca urmare a acestor verificări, pentru deficiențele constatate au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.000 de lei.

Potrivit directorului executiv al DSP Suceava, Daniela Marinela Odeh, controalele vizează respectarea normelor de igienă și sănătate publică în spațiile de cazare, condițiile de preparare, transport și servire a alimentelor, aprovizionarea cu apă potabilă, dotarea și utilizarea produselor biocide, precum și efectuarea examenelor medicale periodice și a cursurilor de igienă de către personalul angajat.