Ordin de protecție la Dorna Candrenilor după ce soțul și-a dat soția afară din casă, iar când aceasta a revenit a devenit din nou agresiv

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Polițiștii din Vatra Dornei au intervenit marți seară, 21 iulie 2026, în comuna Dorna Candrenilor, după ce o femeie de 45 de ani a sesizat prin 112 că soțul ei, în vârstă de 49 de ani, se afla într-o stare avansată de ebrietate și făcea scandal.

Conform cercetărilor, în jurul orei 18:40, pe fondul consumului de alcool, bărbatul a avut mai multe discuții în contradictoriu cu soția sa. La un moment dat a luat-o de mână și a dat-o afară din casă. Femeia a revenit la scurt timp în locuință, moment în care soțul a devenit din nou agresiv verbal și a îmbrâncit-o.

Leziunile suferite de victimă nu au necesitat îngrijiri medicale, aceasta refuzând să se prezinte la o unitate sanitară. Familia, care locuiește împreună cu fiica lor în vârstă de 11 ani, a fost evaluată din punct de vedere al riscului. S-a constatat existența unui risc iminent asupra victimei, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de cinci zile. Totodată, s-a dispus monitorizarea electronică a agresorului, documentația urmând să fie înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei în vederea confirmării.

Femeia a depus plângere pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Din cauza stării de agitație cauzate de consumul de alcool, bărbatul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. Victima și-a exprimat acordul pentru montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere, măsură care va fi pusă în aplicare după externarea acestuia din unitatea medicală.

Despre situația constatată va fi informată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, pentru monitorizarea cazului.