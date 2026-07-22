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Tânăr motociclist rănit după ce a intrat în anvelopa unei remorci pe DJ209D, în zona Costâna


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Un tânăr de 17 ani din comuna Dărmănești a fost rănit marți, 21 iulie 2026, într-un accident rutier produs pe DJ209D, pe raza localității Costâna.

Potrivit poliției, în jurul orei 15:40, tânărul conducea un motociclu marca Yamaha pe direcția Dărmănești – Todirești. Într-un viraj la stânga a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu anvelopa semiremorcii atașate unei autoutilitare marca Volvo, condusă de un bărbat de 45 de ani din comuna Stulpicani.

În urma impactului, tânărul a suferit o plagă la membrul inferior drept și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Ambii conducători implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost deschis dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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