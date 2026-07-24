Calendarul concursului pentru directori și directori adjuncți, pus în consultare publică de Ministerul Educației

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Ministerul Educației Naționale a pus în consultare publică calendarul pentru organizarea și desfășurarea concursului destinat ocupării funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și bibliografia pentru proba scrisă.

Potrivit formei propuse, anunțarea concursului și publicarea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, cuprinse în rețeaua școlară aferentă anului școlar 2026-2027, vor avea loc pe 17 august 2026.

Depunerea dosarelor de înscriere este programată în perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2026. Proba pentru evaluarea de competențe, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidaților, împreună cu afișarea rezultatelor, este stabilită pentru 13 octombrie 2026.

Proba scrisă și afișarea rezultatelor la această probă vor avea loc pe 20 octombrie 2026. Evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune, realizată de comisiile de interviu, este prevăzută între 23 octombrie și 4 noiembrie 2026.

Proba de interviu se va desfășura în intervalul 12-27 noiembrie 2026, iar rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.