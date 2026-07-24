Gheorghe Șoldan: Încă un drum județean de pământ va fi asfaltat și modernizat. Au început lucrările pe DJ 178 pe tronsonul Burla – Arbore.

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Consiliul Județean Suceava a demarat modernizarea drumului județean DJ 178 pe tronsonul care leagă localitățile Burla de Arbore, un sector de peste doi kilometri de drum de balast, considerat până acum aproape impracticabil.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că la mijlocul acestei săptămâni a fost predat amplasamentul, iar constructorul a început imediat lucrările. Drumul, îngust, plin de denivelări, gropi și noroi după fiecare ploaie, va fi lărgit la 8 metri, cu o parte carosabilă de 6 metri și două benzi de circulație.

Proiectul prevede amenajarea de șanțuri pe ambele părți pentru preluarea apelor pluviale, refacerea acceselor către proprietăți și a drumurilor laterale, precum și realizarea de la zero a structurii rutiere, cu toate straturile de fundație și asfalt necesare. Un element important al investiției este construirea unui pod nou, cel existent urmând să fie demolat, deoarece nu mai corespunde cerințelor actuale de siguranță și încărcare.

În aceste zile se îndepărtează vegetația de pe marginea drumului, se decopertează terenul și se execută lucrările de terasamente, peste care vor fi realizate fundația și straturile de asfalt. Termenul contractual de finalizare este de 24 de luni, însă constructorul și-a propus să încheie lucrările mult mai repede. Dacă ritmul actual se menține, modernizarea ar putea fi finalizată anul viitor.

La finalul investiției, locuitorii din Arbore, Burla și din întreaga zonă vor ajunge mai ușor și mai rapid la Rădăuți, pe un drum sigur și modern, a declarat Gheorghe Șoldan.