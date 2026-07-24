Rădăuți: Arest preventiv pentru un recidivist acuzat de furturi nocturne prin efracție



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus, la data de 22 iulie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, comisă în formă continuată.

Potrivit comunicatului oficial, în perioada 20–22 iulie 2026, inculpatul, aflat în stare de recidivă postcondamnatorie, a comis pe timp de noapte și prin efracție două fapte de furt calificat, în dauna a două persoane vătămate. Prejudiciul total cauzat a fost estimat la aproximativ 4.000 de lei.

Având în vedere modalitatea de comitere a faptelor și calitatea de recidivist a inculpatului, la data de 24 iulie 2026, procurorul de caz a propus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Judecătoria Rădăuți a admis solicitarea și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, începând cu data de 24 iulie 2026 și până la data de 22 august 2026.

Cercetările continuă în cauză, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și a stabilirii răspunderii judiciare.