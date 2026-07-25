Handbaliștii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava au pleacat în Italia pentru Jocurile Europene Universitare

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Echipa masculină de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a plecat în Italia, unde va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare. Competiția se va desfășura la Salerno, în perioada 27 iulie – 1 august.

Universitatea suceveană mizează pe un lot format din Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Botond Balazs, Alexandru Bologa, Andrei Bruj, Codrin Dascălu, Sorin Grigore, Teodor Ilucă, Bogdan Niculaie, Codrin Radu, Bogdan Doboșeru, Eduard Rusu, Emanuel Șerban și Cătălin Zarițchi. Staff-ul tehnic este alcătuit din Iulian Andrei (șef delegație), Răzvan Gavriloaia (antrenor principal), Bogdan Șoldănescu (antrenor secund) și George Morari (kinetoterapeut).

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are un palmares impresionant la handbal masculin: patru titluri de campioană europeană universitară, obținute în 2017 la Malaga (Spania), în 2022 la Lodz (Polonia), în 2023 la Podgorica (Muntenegru) și în 2024 la Debrecen (Ungaria). Anul trecut, la Covilhã (Portugalia), sucevenii s-au clasat pe locul al doilea.

Jucătorul Alexandru Bologa a vorbit cu încredere despre misiunea din Italia: „Am început bine pregătirea, suntem încrezători, trebuie să ne luăm revanșa pentru anul trecut și mergem cu gândul la victorie. Cred că avem un lot acoperit pe fiecare post, un lot valoros. Nu știm nimic despre adversari, pentru că în fiecare an s-au schimbat echipele și jucătorii de la universitățile respective.”

Antrenorul secund Bogdan Șoldănescu a subliniat motivația și obiectivul clar al echipei: „Plecăm încrezători și motivați în primul rând să aducem medalia de aur la Suceava. Avem o revanșă de luat pentru ce s-a întâmplat anul trecut, când am pierdut, poate nemeritat, acea finală. Acum ne dorim cu toții să venim cu cea mai strălucitoare medalie la gât înapoi acasă și să mai aducem un trofeu de campioni europeni Universității din Suceava. Lotul este un pic îmbunătățit față de anul trecut, cu mai multe soluții la 9 metri și pe partea stângă. Anul trecut am fost fără o extremă stângă de meserie, pentru că singurul care era eligibil, Cătălin Zarițchi, a fost accidentat. Am avut câteva probleme pe partea aceea și a trebuit să improvizăm în fiecare meci. Acum avem un lot echilibrat pe fiecare post și cred că avem destule soluții de pe margine pentru a face față pe tot parcursul turneului.”