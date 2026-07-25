Lotul național de seniori pentru EUCYS 2026 s-a pregătit la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

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În perioada 14-19 iulie 2026, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit activitățile de pregătire a lotului național de seniori al Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică (ONCS), elevi de elită care vor reprezenta România la etapa internațională – Concursul Uniunii Europene pentru tineri oameni de știință (EU Contest for Young Scientists – EUCYS) 2026.

Elevii selectați sunt deținătorii premiilor I și II, categoria seniori, la secțiunile Științe fundamentale, Științe aplicate și Tehnologia informației, obținute la etapa națională a ONCS, desfășurată între 26 și 29 mai 2026 la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Activitățile de pregătire au fost organizate în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava și Societatea Științifică „Cygnus” Suceava, beneficiind de implicarea activă a comunității academice sucevene. Coordonarea a fost asigurată de prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector coordonator în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, de prof. univ. dr. ing. Laurențiu-Dan Milici, coordonator al activităților științifice la USV Suceava, și de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct al IȘJ Suceava.

Cursurile și activitățile practice au urmărit atât consolidarea cunoștințelor științifice, cât și dezvoltarea de proiecte inovatoare cu care tinerii vor reprezenta România pe scena internațională. Printre traineri s-au numărat conf. univ. dr. Aurelian Rotaru (prorector cu cercetarea științifică), prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian (decanul Facultății de Inginerie Alimentară), prof. univ. dr. ing. Laurențiu-Dan Milici (decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor), prof. univ. dr. ing. Radu Vatavu, prof. univ. dr. ing. Ovidiu Schipor, șef de lucrări dr. ing. Alin Mihai Căilean, precum și profesoarele Anca Greculeac de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava și Camelia Neță de la Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț.

Un moment special al săptămânii de pregătire a fost întâlnirea elevilor, la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, cu prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării.

Lotul reprezentativ al României la EUCYS 2026 este format din:

Mîndrilă Vasile-Valentin și Moroșan Teodora, ambii elevi în clasa a XI-a la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava (Științe fundamentale);

Soporan Antonia-Sarah și Matei Anda-Maria, eleve în clasa a IX-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia (Științe aplicate);

Szarkozi Arthur Rahul și Bătăneanț Darius, elevi în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Regina Maria” din Arad (Tehnologia informației).

Cu sprijinul Școlii Gimnaziale Păltinoasa, membrii lotului au vizitat și liniile tehnologice de producție ale firmei EGGER de la Dornești, precum și câteva obiective cultural-turistice din zonă, completând astfel experiența de pregătire cu contactul direct cu mediul industrial și cu valorile locale.