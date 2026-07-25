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Incendiu la o gospodărie din Petia. Pompierii din Fălticeni au salvat casa de locuit


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Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață, 25 iulie 2026, la o gospodărie din localitatea Petia, comuna Bunești. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat la 112 la ora 06:10, iar militarii Detașamentului de pompieri Fălticeni au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție ardeau generalizat o anexă gospodărească și o dependință a casei de locuit, existând pericol real de propagare a flăcărilor la întreaga locuință. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focului, reușind să lichideze incendiul la ora 07:40.

În urma evenimentului, au ars construcția anexă și dependința locuinței, pe o suprafață totală de aproximativ 80 de metri pătrați. Au fost distruse sau degradate și obiecte de mobilier, aparatură electrocasnică și alte bunuri aflate în interior.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric, produs prin utilizarea unor siguranțe fuzibile supradimensionate.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii au reușit să salveze casa de locuit, împreună cu bunurile din interior, limitând astfel pagubele.


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