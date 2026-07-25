Consiliul Local Suceava urmează să aprobe betonarea aleilor din extinderea Cimitirului Pacea

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Consiliul Local al Municipiului Suceava are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alei betonate Extindere Cimitir Pacea”. Inițiativa aparține primarului Vasile Rîmbu și vizează modernizarea accesului în cel mai important cimitir al orașului.

Cimitirul Pacea, deschis în 1887 și situat pe strada Parcului, în zona de sud-est a municipiului, este cel mai mare din Suceava. Extinderea sa, cunoscută și sub denumirea de Cimitirul Pacea Nou, se află în administrarea Direcției Domeniului Public. Din cauza creșterii continue a numărului de locuri de înhumare, unele alei au rămas doar parțial pietruite sau din pământ, devenind greu de folosit mai ales pe vreme nefavorabilă. Aceste condiții îngreunează atât circulația cetățenilor, cât și activitatea de administrare și întreținere.

Proiectul propune betonarea a patru alei situate în partea de sud-est a Bisericii „Înălțarea Domnului” din cadrul cimitirului. Lucrările vor fi executate pe o suprafață de 8.383 de metri pătrați (parcela cadastrală 52425). Sistemul constructiv prevăzut include un strat de 20 cm de beton C20/25 armat cu plasă sudată Ø4, folie PVC de 0,8 mm, fundație din piatră spartă și borduri din beton vibropresat.

Valoarea totală a investiției este de 688.040,24 lei, din care 497.723,82 lei reprezintă cheltuielile de construcții-montaj (inclusiv TVA 21%). Durata estimată de realizare a lucrărilor este de trei luni.

Prin această modernizare, autoritățile locale urmăresc să asigure un acces mai bun la locurile de înhumare, să îmbunătățească condițiile de circulație în cimitir și să ridice standardele serviciilor oferite familiilor care vin pentru înmormântări sau comemorări.