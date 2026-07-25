Școala de leadership și cetățenie activă la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

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În perioada 20–24 iulie 2026, Clubul de voluntariat „Pentru tineri & comunitate” al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a organizat Școala de leadership și cetățenie activă CNEH 2026. Proiectul educațional a fost dedicat dezvoltării competențelor de leadership, cetățenie activă și implicare civică în rândul tinerilor.

Inițiativa a aparținut președintei clubului, Andreea Ignătescu, și s-a desfășurat sub coordonarea profesoarei Mirela Chelba. Proiectul a beneficiat de sprijinul directorului colegiului, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, al directorului adjunct, prof. dr. Luminița Lăzărescu, și al profesoarei Loredana Puiu.

Pe parcursul celor cinci zile, elevii participanți au luat parte la o serie de activități menite să le dezvolte abilitățile personale și civice. Programul a debutat cu un Networking Event și un Treasure Hunt, activități care au încurajat comunicarea, colaborarea și gândirea critică.

A doua zi a inclus ateliere creative și o vizită la Asociația Rădăuțiul Civic, care le-a oferit elevilor exemple concrete de implicare în comunitate. Ziua a treia a fost dedicată unui curs de prim ajutor, susținut de cadrele didactice ale Școlii Postliceale Sanitare din Rădăuți. Participanții au învățat tehnici esențiale de intervenție în situații de urgență.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale proiectului a fost Simularea Parlamentului European, care le-a oferit elevilor ocazia de a dezbate teme de actualitate și de a-și dezvolta abilitățile de argumentare, negociere și vorbire în public. În aceeași zi, tinerii au vizitat Poliția de Frontieră, cu ocazia Zilei Porților Deschise.

Proiectul s-a încheiat cu festivitatea de premiere organizată la Cărturești Suceava. Desfășurarea întregii săptămâni a fost posibilă datorită sprijinului partenerilor și sponsorilor: Cărturești Suceava, Atelierul de Flori Rădăuți și Biroul Parlamentului European în România.

Școala de leadership și cetățenie activă CNEH 2026 a arătat, încă o dată, că educația nonformală contribuie la formarea unor tineri implicați, responsabili și pregătiți să devină lideri ai comunității. A fost cea de-a patra școală de vară a colegiului din această vacanță, o premieră în istoria instituției. Managementul colegiului a felicitat toți profesorii și elevii organizatori, participanții și instituțiile partenere.