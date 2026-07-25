Expoziție de fotografie și grafică „Capitol Nerostit”, la Spitalul Județean Suceava, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei

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Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, prin Secția de Boli Infecțioase, în colaborare cu Asociația Institutul Bucovina, organizează vernisajul expoziției de fotografie și grafică „Capitol Nerostit”. Evenimentul are loc marți, 28 iulie 2026, începând cu ora 11:00, la Pavilionul de Boli Infecțioase al spitalului, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitei.

Expoziția aduce împreună medicina și arta, într-un dialog care subliniază că vindecarea înseamnă nu doar tratament, ci și empatie, sensibilitate și apropiere de oameni. Fotografiile realizate de Ilker Sam Dağli și Casandra Burz-Pînzaru-Dağli, alături de lucrările de grafică semnate de Mihai Pânzaru PIM, au fost oferite cu generozitate pentru această inițiativă. Imaginile și desenele vor transforma spațiul spitalicesc într-un loc de celebrare a solidarității și a puterii artei de a inspira, de a transmite speranță și de a susține atât pacienții, cât și cadrele medicale.

Vernisajul va fi completat de intervențiile curatorului Mihai Pânzaru PIM și ale criticului de artă drd. Delia-Ioana Leizeriuc. Publicul va avea parte și de un moment muzical susținut de profesorul Johannes Raimund Onesiuc, precum și de un moment poetic oferit de Adela Șulfea, elevă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava.