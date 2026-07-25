„Cuplurile de aur” din Suceava, sărbătorite la Centrul Eparhial Suceava: Există aniversări pe care le măsurăm în ani și există aniversări pe care le măsurăm în oameni

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Aproape 200 de cupluri din municipiul Suceava care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite vineri și sâmbătă, 24 și 25 iulie 2026, în Sala „Pimen” a Centrului Eparhial Suceava. Manifestarea, organizată de Primăria Municipiului Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a adus împreună soții aniversați, dar și copii, nepoți și rude venite să le fie alături la ceas de sărbătoare.

„Există aniversări pe care le măsurăm în ani și există aniversări pe care le măsurăm în oameni. Astăzi nu celebrăm doar 50 de ani care s-au scurs, când mai grăbit, când mai domol, în calendarele personale, ci și 50 de ani în care Dumnezeu a scris, prin viața acestor familii, o lecție despre iubire, răbdare și credincioșie.” Cu aceste cuvinte a început mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, transmis cu prilejul evenimentului.

Cuvântul de bun venit a fost adresat de primarul Vasile Rîmbu, care le-a mulțumit cuplurilor pentru tot ceea ce au construit împreună și pentru moștenirea spirituală și morală pe care o lasă mai departe copiilor, nepoților și întregii comunități. Familiile prezente au fost felicitate pentru puterea de a rămâne unite atât în momentele de bucurie, cât și în perioadele de încercare.

Mesajul chiriarhului a fost transmis de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul său a fost evidențiat faptul că iubirea nu este doar un sentiment de la începutul căsniciei, ci o virtute care se lucrează în fiecare zi, prin răbdare, iertare, responsabilitate și purtare de grijă reciprocă. O căsnicie care a trecut pragul celor cinci decenii reprezintă o binecuvântare nu numai pentru cei doi soți, ci și pentru întreaga societate. „Aurul este prețios nu pentru că este vechi, ci pentru că a trecut prin foc și, separându-se de toate impuritățile, a rămas curat”, a subliniat mesajul arhiepiscopului.

Mesajul a fost încununat de o rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru harul și binecuvântarea prin care au fost călăuziți pașii familiilor de-a lungul celor 50 de ani de împreună-viețuire. Un moment artistic deosebit a fost oferit de arhidiaconul Ieremia Sărmaș, alături de membrii Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, condus de arhidiaconul Ilie Leonte.

În cadrul momentului festiv, cuplurile au primit diplome aniversare și daruri din partea Primăriei Municipiului Suceava, iar din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților fiecărei familii i-a fost dăruită câte o icoană. Organizatorii au subliniat că o astfel de temelie de fidelitate, respect reciproc și sprijin moral reprezintă nu doar o împlinire personală, ci și un bun exemplu pentru comunitate și un reper de stabilitate pentru generațiile care urmează.