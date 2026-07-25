Handbalistul Ianis Chiruț, de la CSU Suceava, convocat la naționala de juniori a României

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Handbalistul Ianis Chiruț, jucător al CSU Suceava, a fost convocat la echipa națională de juniori a României, generația 2008/2009. Selecționata condusă de antrenorul Ionuț Tița se va pregăti până pe 1 august la Timișoara, după care va participa la M18 EHF Championship 2026, competiție programată la Skopje, în Macedonia de Nord.

Obiectivul tricolorilor este clasarea în primele trei din cele opt echipe participante, rezultat care le-ar asigura calificarea la Campionatul European de Tineret din 2028. În faza grupelor, România va întâlni Lituania pe 3 august, Letonia pe 4 august și Ucraina pe 6 august.

Convocarea vine la scurt timp după ce Ianis Chiruț a fost unul dintre jucătorii de bază ai naționalei de tineret a României (generația 2006/2007) la Campionatul European U20. Reprezentativa țării noastre a încheiat acea competiție pe locul 14, rezultat care i-a adus calificarea la Campionatul Mondial U21 din 2027.

CSU Suceava ar fi putut avea doi reprezentanți la turneul din Macedonia de Nord, însă portarul Adrian Mircea va rata competiția din cauza unei accidentări suferite la precedenta acțiune a echipei naționale de juniori.