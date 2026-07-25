Doi sportivi din Rădăuți, pe scena mondială a luptelor greco-romane. Alexandru și Gabriel Lungu vor reprezenta România la Campionatul Mondial U17

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Rădăuțiul este din nou prezent pe scena mondială a luptelor greco-romane. Sportivii Alexandru Lungu și Gabriel Lungu, legitimați la CSM Bucovina Rădăuți și CSS Rădăuți, vor reprezenta România la Campionatul Mondial U17 de Lupte Greco-Romane. Competiția se va desfășura în perioada 27 iulie – 2 august 2026, la Baku, în Azerbaidjan.

Cei doi tineri luptători vor concura sub îndrumarea antrenorului Florin Rusu. Participarea la un campionat mondial reprezintă o realizare de excepție și o confirmare a valorii, a muncii și a sacrificiilor depuse de-a lungul anilor. Ei vor avea ocazia să se măsoare cu cei mai buni luptători ai generației lor din întreaga lume, iar prezența pe acest podium internațional arată clar nivelul la care au ajuns.

Comunitatea sportivă din Rădăuți și din județul Suceava le urează mult succes, putere de luptă, încredere și inspirație în fiecare meci. Există convingerea că cei doi sportivi vor reprezenta cu onoare România, municipiul Rădăuți și județul Suceava.

Organizarea participării a fost posibilă și datorită sprijinului acordat de autoritățile locale, de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și de Restaurantul Mediterana. Împreună, toți acești parteneri demonstrează că performanța se construiește prin muncă, încredere și implicare.