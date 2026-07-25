Municipiul Suceava se asociază cu un investitor privat pentru o nouă legătură rutieră între strada Tineretului și Calea Burdujeni

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Consiliul Local al Municipiului Suceava urmează să aprobe asocierea dintre administrația locală și S.C. GROUP RBN S.R.L. pentru realizarea unei străpungeri rutiere din strada Tineretului către Calea Burdujeni.

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Vasile Rîmbu, vizează îmbunătățirea accesibilității și fluidizarea circulației în zonă.

Potrivit documentelor, societatea a solicitat asocierea încă de la începutul lunii iulie. Municipiul Suceava va pune la dispoziție terenul necesar, în suprafață totală de 2.883 de metri pătrați (parcela cadastrală 62668 – 2.843 mp și parcela 38856 – 40 mp), care reprezintă un tronson al străzii Tineretului. Totodată, personalul de specialitate din aparatul primarului va urmări executarea lucrărilor.

Contribuția investitorului privat constă în întocmirea întregii documentații tehnice (proiectare și execuție), obținerea autorizației de construire și a tuturor avizelor și acordurilor necesare, amenajarea terenului și realizarea, pe cheltuială proprie, a străpungerii rutiere de utilitate publică. Compania se obligă să respecte toate condițiile impuse prin certificatul de urbanism, precum și avizele și acordurile obținute pe toată durata proiectării și execuției.

Durata maximă de execuție a lucrărilor este de 12 luni, calculată de la data predării-primirii terenului până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. După finalizare și recepție, atât terenul, cât și investiția vor reveni în proprietatea Municipiului Suceava, străpungerea rutieră devenind bun de interes public local.