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Un bărbat din Frumosu, reținut în arest după ce a condus beat și sub influența substanțelor psihoactive, la Câmpulung Moldovenesc


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Un bărbat de 38 de ani din comuna Frumosu a fost reținut de polițiști după ce a fost surprins conducând sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 24 spre 25 iulie 2026, în jurul orei 03:20, un echipaj de poliție rutieră din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc a efectuat semnale pentru oprirea unui autoturism marca Fiat Freemont pe Calea Bucovinei. Conducătorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare și a continuat deplasarea, fiind urmărit în trafic până pe strada Sirenei, unde vehiculul a fost blocat.

La legitimare, polițiștii au constatat că bărbatul emana halenă alcoolică. Testat cu aparatul etilotest, acesta a înregistrat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost depistat pozitiv și la consumul de substanțe psihoactive.

Controlul corporal și al autoturismului nu au scos la iveală substanțe sau obiecte interzise. Având în vedere rezultatele testărilor, bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge și urină pentru determinarea îmbibației alcoolice și a prezenței substanțelor psihoactive în organism.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, începând cu data de 25 iulie 2026, ora 06:25, până pe 26 iulie 2026, ora 06:25, urmând să fie introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Suceava.


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