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Accident rutier la Bosanci. Patru persoane, printre care un minor, au fost transportate la spital


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Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs sâmbătă seara pe raza localității Bosanci.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Pentru curățarea carosabilului de scurgerile de carburanți și lubrifianți rezultate în urma impactului, a fost alocată și o autospecială cu apă și spumă.

Cadrele medicale și paramedicale au monitorizat patru persoane, printre care și un minor. Ulterior, toți cei implicați au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.


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