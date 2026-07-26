Detaliile accidentului cu doi tineri răniți la Bucșoaia: Șoferul unei autoutilitare nu s-a asigurat la virajul spre stânga

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Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 25 iulie 2026, în jurul orei 09:00, pe DN17, în afara localității Bucșoaia, pe raza orașului Frasin. Un echipaj al Compartimentului Rutier Gura Humorului s-a deplasat la fața locului după sesizarea primită.

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Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 32 de ani din comuna Moldovița, aflat la volanul unei autoutilitare, circula pe direcția Frasin – Gura Humorului. Acesta a virat la stânga pentru a pătrunde pe strada Brădățenilor din Bucșoaia, fără să se asigure corespunzător. În acel moment a intrat în coliziune laterală cu un autoturism care se afla angajat în depășirea regulamentară a autoutilitarei. Autoturismul era condus de un tânăr de 19 ani din Frasin.

În urma impactului, autoutilitara a fost proiectată în parapetul din partea stângă a sensului de mers, iar autoturismul a fost proiectat pe banda de circulație.

În urma impactului ocupanții autoturismului au suferit vătămări corporale. Tânărul de 19 ani a fost transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral fără pierdere de cunoștință, plăgi și contuzie la cotul stâng, precum și traumatism cranio-facial. O fată de 17 ani din comuna Berchișești, care se afla pe locul din dreapta față în autoturism, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, fiind diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral ușor și contuzie abdominală.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest și a înregistrat o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul autoutilitarei a fost testat, rezultatul fiind 0,00 mg/l.

Din primele cercetări a rezultat că vinovat de producerea accidentului se face conducătorul autoutilitarei, care nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga. Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului continuă cercetările. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.