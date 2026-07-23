Deputatul sucevean Petru Negrea interpelează Administrația Rezervelor de Stat privind refacerea stocurilor de lapte praf în contextul protejării producătorilor de lapte din Suceava

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Deputatul AUR de Suceava, Petru Gabriel Negrea, a adresat o întrebare oficială președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.), pe tema constituirii stocurilor de alimente de bază, respectiv a achiziției și depozitării laptelui praf.

În document, parlamentarul semnalează o problemă adusă în atenție de producătorii de lapte din zona Sucevei. Potrivit acestora, începând cu data de 15 august 2026, procesatorii din județ nu vor mai achiziționa laptele de la producătorii medii și mici. Situația ar afecta aproximativ 1.000 de producători de lapte românesc.

Având în vedere rolul A.N.R.S.P.S. în stabilirea politicilor de achiziționare și constituire a stocurilor de alimente de bază, deputatul Negrea solicită răspunsuri la trei întrebări:

Cât din laptele praf achiziționat de instituție provine din producția internă a procesatorilor? Care este capacitatea totală de stocare a laptelui praf în județul Suceava, amplasarea geografică a depozitelor, timpul de depozitare și intervalul la care se reîmprospătează cantitatea achiziționată, ținând cont că este un produs perisabil? Care este prețul de achiziție a laptelui praf și care este modalitatea de achiziționare?

Parlamentarul precizează că întrebările se înscriu în contextul protejării producătorilor locali de lapte, pe baza legislației în vigoare. El menționează totodată că informațiile privind cantitățile exacte și locațiile depozitelor de rezervă sunt clasificate secret de stat, din motive de siguranță națională.