Cetatea 1932 Suceava debutează pe 1 august cu Concordia Chiajna. Ciprian Anton: „Ne așteaptă un sezon dificil, dar suntem pregătiți”

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Miercuri, la sediul Federației Române de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți pentru sezonul 2026/2027 al Ligii a II-a. Clubul Cetatea 1932 Suceava va debuta pe 1 august, pe teren propriu sau în deplasare, împotriva formației Concordia Chiajna.

Managerul sportiv al clubului, Ciprian Anton, a transmis un mesaj după extragere:

„Am avut onoarea și responsabilitatea de a reprezenta clubul Cetatea Suceava, o echipă care poartă cu mândrie numele orașului și care reprezintă speranțele și pasiunea tuturor sucevenilor. Ne așteaptă un sezon dificil, dar suntem pregătiți să îl întâmpinăm cu încredere, determinare și respect pentru culorile pe care le reprezentăm. Împreună, prin muncă, unitate și susținerea extraordinarei noastre comunități, putem transforma această provocare într-o nouă etapă a performanței. Vă mulțumim tuturor celor care sunteți alături de noi. Sprijinul vostru ne motivează să luptăm la fiecare meci și să dăm totul pentru Cetatea Suceava. Împreună suntem mai puternici! Hai, Cetatea! Hai, Suceava!”