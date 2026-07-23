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Cinci răniți între care trei copii la spital după ce mașina a lovit un cap de pod în localitatea Satu Mare


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Un autoturism a intrat în coliziune cu un cap de pod pe raza localității Satu Mare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În vehicul se aflau cinci persoane – doi adulți și trei minori –, toate conștiente. Acestea au fost preluate de echipajele medicale, care le-au acordat primul ajutor.

Ulterior, ambulanțele au transportat cele cinci persoane implicate în evenimentul rutier la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.


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