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Prefectul Sucevei a participat la prezentarea proiectului de modernizare a instrumentelor digitale asociate numărului unic 119 pentru protecția copilului


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Astăzi, 28 iulie 2026, prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, a participat la Sesiunea de informare și publicitate organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea și modernizarea instrumentelor digitale de alertare, identificare și intervenție pentru copii, asociate numărului unic național 119 – Sistem Next Generation 119”. Evenimentul a avut loc la invitația președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Helena-Omna Raicu.

Proiectul este implementat de ANPDCA în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.

Sesiunea a avut ca obiectiv prezentarea etapelor de dezvoltare și modernizare a instrumentelor digitale asociate numărului unic național 119, destinat sesizării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și a oricărei alte forme de violență asupra copilului.

Participarea prefectului județului Suceava la acest eveniment evidențiază preocuparea instituțională pentru susținerea demersurilor care contribuie la consolidarea sistemului de protecție a copilului și la dezvoltarea unor mecanisme moderne, eficiente și accesibile de intervenție în situațiile de risc.


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