USV organizează a doua rundă de înscrieri în zilele de 29 și 30 iulie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În prima rundă a sesiunii de admitere din iulie 2026 la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava peste 2800 de candidați optând pentru începerea sau continuarea parcursului educațional universitar în cadrul USV, anunță instituția academică suceveană.

Potrivit sursei citate, rezultatul reflectă preocuparea constantă a universității pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei sale academice, în acord cu dinamica pieței muncii și cu nevoile societății, consolidând poziția Alma Mater Sucevensis ca destinație educațională de interes atât pentru tinerii din România, cât și pentru candidații internaționali și românii de pretutindeni.

În conformitate cu calendarul sesiunii de admitere din vara acestui an, în zilele de 29 și 30 iulie (în data 30 iulie, până la ora 13.00), USV va organiza cea de-a doua rundă de înscrieri. În această rundă sunt disponibile circa 1000 de locuri la licență și masterat, existând și multe locuri fără taxă. Înscrierile se pot face în campusul USV sau online, pe platforma dedicată admiterii.

Pentru candidații români de pretutindeni din Republica Moldova și Ucraina, care vor dori să studieze la Suceava, USV deschide, în data de 29 iulie 2026, două centre de înscrieri: în Chișinău, la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, Strada Nicolae Iorga nr. 2, în intervalul orar 9:00-16:00, și în Cernăuți, la sediul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”, situat în Piața Centrală nr.9, în intervalul 10:00-15:00.

Afișarea rezultatelor înscrierilor din cadrul acestei runde se va face în data de 30 iulie 2026, interval orar 13.00-15.00. Înmatricularea candidaților declarați admiși se va face în zilele de 30 iulie 2026, după ora 15.00, și 31 iulie 2026, până la ora 16.00. Se pot înmatricula candidaţii înscrişi în runda a doua şi candidaţii înscrişi în runda întâi, care nu s-au înmatriculat şi nu şi-au retras dosarul. Locurile scoase la concurs se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Detalii și informații actualizate sunt disponibile la următoarea legătură: https://admitere.usv.ro/