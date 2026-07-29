Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea: „Militarii rezerviști merită respect și echitate”

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Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea a transmis, miercuri, 29 iulie 2026, un comunicat în care atrage atenția asupra inechităților cu care se confruntă militarii rezerviști, polițiștii, jandarmii și pompierii care au trecut în rezervă. El anunță că va susține în Parlament soluții legislative menite să restabilească un tratament echitabil.

Potrivit deputatului, în ultimele luni a discutat cu numeroși rezerviști care i-au semnalat problemele cu care se confruntă. Una dintre cele mai frecvente nemulțumiri privește actualizarea pensiilor militare de serviciu. Diferențele apărute între persoane care au avut aceeași funcție, același grad și responsabilități similare, dar au trecut în rezervă în perioade diferite, au generat un sentiment de nedreptate.

„Militarii, polițiștii, jandarmii și pompierii care au servit România cu onoare nu cer privilegii. Ei cer respectarea drepturilor dobândite prin lege și un tratament echitabil din partea statului român”, a subliniat Petru Gabriel Negrea.

Deputatul susține identificarea unor soluții legislative care să înlăture aceste inechități, cu respectarea Constituției, a legilor în vigoare și a posibilităților bugetare ale României. Demersul, precizează el, nu este îndreptat împotriva niciunei categorii profesionale și nu urmărește acordarea de privilegii, ci recunoașterea contribuției celor care și-au dedicat viața apărării țării, ordinii publice și siguranței cetățenilor.

Petru Gabriel Negrea anunță că va continua dialogul cu organizațiile reprezentative ale rezerviștilor și va susține în Parlament toate inițiativele care pot conduce la eliminarea inechităților.

Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate a filialelor militarilor rezerviști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, deputatul le-a transmis membrilor acestora respectul și aprecierea pentru profesionalismul, devotamentul și serviciul adus României. „Chiar dacă uniforma a fost așezată în cui, onoarea, experiența și spiritul de sacrificiu rămân valori care merită prețuite”, a mai spus el.