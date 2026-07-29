Val de căldură în România, de joi până luni. Caniculă și nopți tropicale

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de joi, 30 iulie, de la ora 10:00, până luni, 3 august, ora 10:00. În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în special în regiunile vestice și sud-vestice.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în aceste zone. Va fi caniculă în Banat, Crișana și local în Oltenia. La finalul săptămânii, canicula se va extinde și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și pe arii restrânse în zonele de câmpie din celelalte regiuni.

Temperaturile maxime vor urca până la 33–37 de grade Celsius, iar în Câmpia de Vest, vineri, sâmbătă și duminică, se vor atinge valori de 38–39 de grade. În vestul și sud-vestul țării, nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, cele mai ridicate valori (22–24 de grade) urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest.

Meteorologii precizează că valul de căldură va persista și pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 3–9 august, și se va intensifica, vremea devenind pe arii extinse caniculară, cu disconfort termic ridicat.