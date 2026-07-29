Arestare preventivă pentru 30 de zile în dosarul de violență în familie de la Rădăuți

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Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat că, la data de 27 iulie 2026, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru săvârșirea a două infracțiuni de violență în familie, o infracțiune de distrugere a sistemului de supraveghere și o infracțiune de încălcare a ordinului de protecție.

Potrivit anchetatorilor, la data de 19 iulie 2026, bărbatul ar fi exercitat violențe fizice asupra unor membri de familie. Ulterior, după ce i-a fost montat un sistem electronic de supraveghere, acesta ar fi distrus dispozitivul și ar fi refuzat montarea altuia, nerespectând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de instanță.

Având în vedere modalitatea de comitere a faptelor, gravitatea infracțiunilor, starea de pericol public creată, pluralitatea de infracțiuni săvârșite într-un interval scurt de timp și antecedentele penale ale inculpatului, la data de 28 iulie 2026 procurorul a propus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Judecătoria Rădăuți a admis solicitarea și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie 2026 și până la 26 august 2026.

Cercetările continuă în cauză, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale.