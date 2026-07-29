Animale ținute fără hrană și apă, la Putna. Polițiștii au plasat în adăpost viței, câini și pisici aflate în stare de pericol

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Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al IPJ Suceava s-au autosesizat cu privire la situația mai multor animale domestice de pe raza comunei Putna, după ce un bărbat din localitate a fost condamnat la închisoare. În urma verificărilor efectuate la domiciliu, a fost identificată mama acestuia, o femeie în vârstă de 88 de ani, care a declarat că nu se poate îngriji singură de animale din cauza vârstei înaintate.

În curte și într-un grajd, polițiștii au găsit bovine din categoria tineret, în vârstă de aproximativ 2–4 săptămâni și 1–2 luni, legate, fără hrană, apă și asistență medical-veterinară, ținute în condiții de igienă necorespunzătoare. Au fost identificați și doi câini care nu beneficiau de hrană și apă.

A fost solicitat sprijinul Primăriei Putna și al DSVSA Suceava. Reprezentanții instituțiilor au comunicat că nu au identificat nicio asociație sau fundație locală care să preia animalele și că nu există alți membri ai familiei care să le poată îngriji. Bărbatul aflat în detenție la Penitenciarul Botoșani a fost audiat prin sistem video și a declarat că nu are pe nimeni căruia să îi încredințeze animalele.

La un control ulterior, femeia de 88 de ani nu a permis accesul polițiștilor în grajdul unde erau ținuți o parte din viței. Constatând că animalele se află în stare de pericol, polițiștii au emis un ordin de plasare în adăpost pentru opt bovine din categoria tineret, doi câini și o pisică.

Marți, 28 iulie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară emis de Judecătoria Rădăuți. Cu această ocazie au fost identificați cinci viței de aproximativ două luni, cu stare de sănătate precară, un vițel în stare gravă (afectat de subnutriție și hipotermie, incapabil să se susțină pe picioare), doi câini legați în lanț scurt și două pisici priponite cu ață, toate fără hrană, apă și adăpost corespunzător.

Animalele aflate în stare de pericol au fost încredințate Asociației Casa lui Patrocle din Suceava. În curte au fost găsite și două cadavre de viței în vârstă de 3–5 săptămâni, cu semne specifice privării de mâncare și apă. Pentru acestea se va dispune un examen anatomopatologic.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de schingiuire a animalelor, faptă prevăzută de articolul 25 alineatul (3) litera b) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți. Activitățile au beneficiat de sprijinul DSVSA Suceava și al Asociației Casa lui Patrocle.