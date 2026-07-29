Adolescent de 15 ani, prins după o urmărire pe DN 2E, la Voitinel. A condus fără permis un microbuz înmatriculat în Marea Britanie

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Un incident rutier s-a produs luni seara, 28 iulie 2026, în jurul orei 23:38, pe raza comunei Voitinel. Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, aflați în control de trafic pe DN 2E, au observat un microbuz Mercedes-Benz Sprinter, înmatriculat în Marea Britanie, al cărui conducător a accelerat brusc la vederea echipajului, încercând să evite controlul.

Deși polițiștii au efectuat semnalele regulamentare de oprire, șoferul nu s-a conformat și a accelerat pe DN 2E, apoi pe DJ 178F. Urmărirea a durat aproximativ 2,5–3 kilometri, până în vecinătatea Căminului Cultural din Voitinel, unde conducătorul a pierdut controlul direcției și a intrat în șanțul din partea dreaptă a drumului.

La volan a fost identificat un adolescent de 15 ani din comuna Voitinel, care a condus vehiculul fără a deține permis de conducere. La fața locului s-a prezentat și mama acestuia. Minorul nu a suferit leziuni.

Adolescentul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările în bazele de date au confirmat că acesta nu figurează ca posesor de permis pentru nicio categorie de vehicule.

Minorul și mama sa au fost conduși la sediul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, unde a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Polițiștii au aplicat și două sancțiuni contravenționale, totalizând o amendă de 2.378,75 lei.

Având în vedere vârsta făptuitorului, urmează să fie transmisă o adresă către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, pentru efectuarea verificărilor conform competențelor.