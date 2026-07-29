Șofer din Broșteni, reținut pentru 24 de ore după o urmărire în trafic: Avea dreptul de a conduce suspendat și a refuzat recoltarea de probe

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Polițiștii din Broșteni au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 33 de ani din localitate, cercetat pentru conducerea unui autovehicul în timp ce dreptul de a conduce îi era suspendat și pentru refuzul de a se supune prelevării de probe biologice.

Evenimentul a avut loc în seara de 27 iulie 2026. În jurul orei 22:20, pe DN 17B, în fața Ocolului Silvic din Broșteni, un echipaj de ordine publică a semnalizat regulamentar unui autoturism marca Kia Rio care circula pe direcția Borca – Vatra Dornei să oprească. Șoferul a refuzat și a virat la stânga pe DJ 174, spre satul Dârmoxa.

Polițiștii au pornit în urmărire, fiind oprit. Ulterior, la sediul poliției, a fost identificat bărbatul de 33 de ani din Broșteni, care a refuzat inițial să furnizeze date de identitate. Verificările au arătat că dreptul său de a conduce era suspendat din 29 aprilie 2025, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni la regimul rutier.

Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilometru și, ulterior, a refuzat prelevarea de probe biologice la Spitalul Municipal Vatra Dornei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunile de conducere a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce și refuzul de a se supune prelevării de mostre biologice.

Totodată, un bărbat de 69 de ani din comuna Borca, județul Neamț, este cercetat pentru încredințarea vehiculului unei persoane despre care se știa că se află sub influența alcoolului.

Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Broșteni.