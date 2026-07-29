Handbaliștii Universității Suceava, calificați în sferturile de finală de pe primul loc în grupă. Victorie clară cu Zurich, 38-26

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Echipa masculină de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a calificat în sferturile de finală ale Jocurilor Europene Universitare de la Salerno de pe primul loc în Grupa B. În al doilea meci disputat în Italia, formația pregătită de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu a învins Institutul Elvețian de Tehnologie din Zurich cu scorul de 38-26.

Sucevenii au condus la pauză cu 17-13 și au controlat partida până la final.

Cel mai bun marcator al echipei a fost Botond Balazs, cu 10 goluri, urmat de Codrin Dascălu, cu 7 reușite. Teodor Ilucă și Sorin Grigore au înscris câte 4 goluri, iar Emanuel Șerban, Cătălin Zarițchi, Codrin Radu și Bogdan Doboșeru au contribuit cu câte 3 reușite fiecare. Bogdan Niculaie a marcat un gol. Au mai evoluat Răzvan Rîpă, Dragoș Podovei, Eduard Rusu, Alexandru Bologa și Andrei Bruj.

În primul meci din grupă, Universitatea „Ștefan cel Mare” învinsese Universitatea de Științe Aplicate din Zagreb cu 33-22.

Sucevenii vor juca în sferturile de finală joi, de la ora 18:30, împotriva învinsei din partida dintre Universitatea Tehnică din Dresda (Germania) și Universitatea din Alicante (Spania).

Staff-ul tehnic al echipei este format din Iulian Andrei (șef de delegație), Răzvan Gavriloaia (antrenor principal), Bogdan Șoldănescu (antrenor secund) și George Morari (kinetoterapeut).