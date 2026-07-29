ISJ Suceava: 264 de contestații la concursul de titularizare din județ. Rezultatele finale se comunică pe 4 august

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Contestațiile la proba scrisă a concursului național de titularizare 2026 s-au putut depune la Inspectoratul Școlar Județean Suceava sau prin mijloace electronice în perioada 28 – 29 iulie. În județul Suceava au fost înregistrate 264 de contestații.

Cele mai multe contestații vizează disciplinele din învățământul preșcolar și primar. Astfel, la „Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii” s-au depus 41 de contestații, iar la „Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară…” (învățământ primar) au fost 37. Urmează Limba și literatura română (24), Educație fizică și sport – profesori (20) și Psihopedagogie specială (20).

Printre celelalte discipline cu un număr mai ridicat de contestații se numără Biologie (15), Matematică (13), Istorie (11) și Limba engleză (8). La unele specializări a fost depusă o singură contestație (Agricultură-horticultură, Chimie, Kinetoterapie, Religie penticostală etc.).

Rezultatele finale ale concursului de titularizare vor fi comunicate pe 4 august 2026, atât online, cât și la sediul ISJ Suceava.