Vicepreședintele CJ Suceava, Stelian Simerea, de Ziua Imnului Național: „Forța unui imn este să-i aducă împreună pe oamenii unei țări”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea, a participat miercuri, 29 iulie 2026, la ceremonia publică dedicată Zilei Imnului Național al României, organizată în Piața Tricolorului din municipiul Suceava.

În alocuțiunea susținută cu acest prilej, Stelian Simerea a vorbit despre forța pe care Imnul Național o are de a-i aduce pe români împreună, atât în momentele importante ale istoriei, cât și în clipele de bucurie și performanță.

El a amintit că „Deșteaptă-te, române!” s-a născut în perioada Revoluției de la 1848, din dorința de libertate, demnitate și dreptul românilor de a-și hotărî singuri viitorul. Versurile lui Andrei Mureșanu și melodia atribuită lui Anton Pann au fost intonate public la 29 iulie 1848, iar de atunci cântecul a însoțit momente decisive ale istoriei: Războiul de Independență, cele două războaie mondiale, dar și clipele de curaj și speranță. Interzis de regimul comunist, imnul a răsunat din nou pe străzi în decembrie 1989 și a devenit, din 1990, imnul național al României.

Vicepreședintele CJ a subliniat că cea mai puternică emoție apare adesea atunci când imnul este auzit după victoria unui sportiv român la o competiție internațională. „Pentru câteva clipe, bucuria unui singur om devine bucuria unei țări întregi. Atunci nu mai contează din ce regiune venim, ce vârstă avem sau ce păreri ne despart. Ne bucurăm împreună și simțim cu toții aceeași mândrie”, a spus el.

Stelian Simerea a arătat că patriotismul nu se oprește odată cu ultima notă a imnului, ci se vede în modul în care fiecare își face datoria, în respectul față de ceilalți și în grija pentru locul în care trăiește. Imnul vorbește despre curaj, libertate și demnitate – valori pe care fiecare generație are responsabilitatea de a le apăra.

„Să ascultăm astăzi «Deșteaptă-te, române!» cu respect pentru cei care au luptat pentru această țară, dar și cu încredere în ceea ce putem construi noi, cei de astăzi. La mulți ani Imnului Național! La mulți ani, România!”, a încheiat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava.