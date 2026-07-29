Suceveanul Traian Ionel, șef de promoție la Academia Forțelor Aeriene. Media 10 pe ultimul an și 9,83 la licență

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Un tânăr din zona Fălticeniului a încheiat studiile la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov ca șef de promoție pe armă. Traian Ionel, în vârstă de 22 de ani, absolvent al Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni, a obținut media 10 pe ultimul an de studiu, media 9,83 la examenul de licență și media totală 9,73.

Pasiunea pentru aviație l-a dus la Facultatea de Management Aeronautic, specializarea Aviație nenaviganți. Pe parcursul celor trei ani de studii, a avut medii anuale de peste 9,50, iar în ultimul an a atins performanța maximă. S-a remarcat încă din liceu, unde a obținut una dintre cele mai mari medii la bacalaureat din zona Fălticeniului, cu note de 9,80 la Limba și literatura română și 9,65 la Matematică.

Traian Ionel a demonstrat interes și pentru cercetarea științifică. În acest an universitar a reprezentat Academia Forțelor Aeriene la o prezentare în plen dedicată studenților militari, organizată de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde a fost premiat cu diplomă de excelență.

În plan sportiv, a făcut parte din lotul de orientare al Academiei și a ocupat locul 3 la etapa finală a Campionatului Național Militar de Orientare, organizat de Ministerul Apărării Naționale.

După absolvire, la repartizarea în funcții, tânărul a ales să debuteze în cariera de ofițer la baza aeriană din Otopeni. În paralel, va urma studiile de masterat tot la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”.