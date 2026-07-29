Gheorghe Șoldan critică împărțirea lui Bolojan pentru posturile deblocate în spitale: Suceava a primit 89 din 199 solicitate, Oradea – 131

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a reacționat miercuri, 29 iulie 2026, după anunțul privind deblocarea unor posturi în spitalele din România. El atrage atenția că Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a primit doar 89 de posturi din cele 199 solicitate, în timp ce spitalul din Oradea a beneficiat de 131.

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Potrivit președintelui CJ Suceava, premierul demis Ilie Bolojan a aprobat deblocarea posturilor abia după declanșarea grevei în peste 400 de spitale și după ce Parlamentul, la inițiativa PSD, adoptase deja o soluție legislativă pentru rezolvarea crizei. „După ce luni de zile a susținut că nu se poate”, a subliniat Șoldan.

El consideră că împărțirea făcută de Guvernul demis nu este echitabilă. Spitalul sucevean deservește aproximativ 650.000 de locuitori și primește pacienți inclusiv din județele învecinate, din Ucraina și din Republica Moldova. Lipsa personalului reprezintă una dintre cele mai grave probleme ale unității, secțiile funcționând sub presiune, iar cadrele medicale fiind suprasolicitate.

„Nu contest nevoia de personal a spitalului din Oradea. Sunt convins că și acolo este nevoie de medici, asistenți și personal auxiliar, așa cum este nevoie în toate spitalele mari din România. Doar că, în forma actuală, această împărțire nu este corectă”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Președintele Consiliului Județean a cerut respect pentru județul Suceava și transparență în deciziile care afectează direct viața oamenilor.