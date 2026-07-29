Primarul Vasile Rîmbu, de Ziua Imnului Național: „Ne amintim că aparținem aceleiași Românii”

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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a rostit miercuri, 29 iulie 2026, un discurs cu prilejul Zilei Imnului Național al României. În fața reprezentanților autorităților, a cadrelor militare, a reprezentanților cultelor și a sucevenilor prezenți, edilul a subliniat puterea simbolului de a aduce oamenii împreună, dincolo de diferențele de profesie, convingeri sau destine.

„Sunt puține momente în care oameni cu profesii, convingeri și destine diferite se opresc pentru câteva clipe și privesc în aceeași direcție. Astăzi este unul dintre acele momente”, a spus primarul. El a amintit că Imnul Național a traversat vremuri bune și grele, fără să-și piardă capacitatea de a uni.

Vasile Rîmbu a evidențiat că o țară rămâne puternică atunci când oamenii ei împărtășesc aceleași valori și repere. „Putem avea opinii diferite despre multe lucruri. Dar atunci când se intonează Imnul Național, ne amintim că aparținem aceleiași Românii”, a transmis el.

Edilul a vorbit și despre exigența tot mai mare a cetățenilor față de instituții, pe care a considerat-o firească și sănătoasă într-o societate democratică. Dincolo de această exigență, a spus el, există simboluri care țin comunitatea împreună: drapelul, stema și imnul. Acestea nu aparțin unui partid, unei administrații sau unei generații, ci fiecărui român.

Primarul a amintit că fiecare om are un moment în care a simțit pentru prima dată puterea imnului – în curtea școlii, în timpul serviciului militar, pe un stadion sau la o ceremonie. În acele clipe, a arătat el, se înțelege că imnul este memoria unei națiuni și promisiunea unei case comune.

„Această casă are nevoie, în fiecare zi, de respect. Respect pentru lege. Respect pentru muncă. Respect pentru oamenii de lângă noi. Respect pentru cei care au construit înaintea noastră și pentru cei care vor veni după noi”, a subliniat Vasile Rîmbu.

Ca primar, a adăugat el, iubirea de țară se vede și în gesturile aparent obișnuite: în felul în care este îngrijit orașul, în modul în care fiecare își face meseria și în responsabilitatea față de comunitate. România se construiește atât prin marile momente ale istoriei, cât și prin munca profesorului, grija medicului, onoarea militarului, responsabilitatea funcționarului, priceperea antreprenorului și bunul-simț al fiecărui cetățean.

„Dacă vom păstra respectul pentru valorile care ne unesc, vom avea întotdeauna puterea să mergem înainte, împreună. La mulți ani Imnului Național al României! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a încheiat primarul Sucevei.