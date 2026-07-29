Ziua Imnului Național, marcată la Suceava. Prefectul Bogdan-George Păstrăv: „Este mai mult decât un simbol oficial al statului”

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Astăzi, 29 iulie 2026, prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, împreună cu subprefectul Camelia Damian, au participat la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Imnului Național al României. Evenimentul s-a desfășurat în semn de respect și recunoștință față de unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român.

La manifestare au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, ai instituțiilor deconcentrate, cadre militare, reprezentanți ai cultelor religioase, precum și numeroși cetățeni care au dorit să aducă un omagiu Imnului Național.

În mesajul său, prefectul Bogdan-George Păstrăv a subliniat importanța păstrării și promovării valorilor naționale. El a evidențiat că Imnul Național reprezintă o expresie a identității și solidarității românilor, precum și un reper fundamental al conștiinței civice și patriotice.

„Imnul Național al României este mai mult decât un simbol oficial al statului. El poartă în versurile sale memoria momentelor de cumpănă și de speranță ale națiunii noastre și ne amintește de responsabilitatea pe care o avem de a contribui, fiecare dintre noi, la consolidarea unei societăți unite, democratice și prospere”, a transmis prefectul județului Suceava.

Instituția Prefectului – Județul Suceava și-a reafirmat respectul față de simbolurile naționale și angajamentul de a susține promovarea valorilor patriotice, a spiritului civic și a respectului pentru identitatea și tradițiile poporului român.