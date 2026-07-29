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Administrația Națională de Meteorologie a emis, în seara zilei de 24 iulie 2026, două avertizări nowcasting de cod galben pentru ceață densă, vizând o zonă extinsă din județul Suceava. Ambele avertizări au intrat în vigoare la miezul nopții spre 25 iulie, acoperind 13 localități din aria montană a județului.

Informația precisă ca primă linie de apărare

Brenda Grilli, strateg de conținut și specialist în marketing digital cu experiență în piețele de divertisment digital din spațiul hispanofon, observă că logica sistemului nowcasting rezidă tocmai în transmiterea promptă a unor date concrete, nu a unor estimări vagi. Avertizările ANM specifică praguri clare de vizibilitate și un moment exact de intrare în vigoare, ceea ce permite oamenilor să evalueze riscul și să își respecte propriile limite înainte de a acționa.

Grilli notează că aceeași disciplină, de a citi informația înainte de a te angaja, apare și în piața de divertisment digital pe care o urmărește profesional. În segmentul hispanofon pe care îl monitorizează, Apuestas Guru compilează cote și informații despre meciuri tocmai pentru ca utilizatorii să poată cântări probabilitățile înainte de a lua o decizie. Este, observă ea, același principiu aplicat în contexte diferite: informația specifică și la timp reduce riscul acțiunii oarbe.

Două avertizări emise la două minute distanță

Conform iDevice.ro, prima avertizare a fost transmisă la ora 22:42, iar cea de-a doua, cu un conținut identic, a apărut la ora 22:44. Cele două mesaje sunt descrise ca succesive, ceea ce înseamnă că a doua avertizare a fost publicată imediat după prima, fără nicio modificare de substanță.

Mecanismul nowcasting funcționează tocmai astfel: ANM emite notificări de scurtă durată pentru fenomene meteorologice cu debut iminent, fără a aștepta o fereastră de prognoză mai lungă. Succesiunea rapidă a celor două mesaje, la un interval de doar două minute, ilustrează viteza cu care instituția poate reacționa atunci când datele de observație indică un pericol concret. Ambele avertizări au fixat aceeași oră de intrare în vigoare: 25 iulie 2026, ora 00:00.

Ce înseamnă vizibilitate sub 200 și sub 50 de metri

Codul galben de ceață emis de ANM aduce cu sine două praguri de vizibilitate distincte, fiecare cu implicații diferite pentru deplasarea în zonă.

Primul prag, cel general, prevede reducerea vizibilității local sub 200 de metri. La această distanță, conducătorii auto pot distinge cu dificultate semne de circulație, intersecții sau obstacole apărute brusc în față. Viteza de reacție necesară crește semnificativ, iar riscul de accident sporește chiar și pe drumuri cunoscute.

Al doilea prag este mai sever. Avertizarea menționează situații izolate în care vizibilitatea poate coborî sub 50 de metri, o reducere drastică a distanței la care mediul înconjurător mai poate fi perceput. La 50 de metri, un autoturism care rulează cu 90 km/h parcurge această distanță în mai puțin de două secunde. Practic, la o astfel de vizibilitate, orice deplasare devine extrem de riscantă, iar recomandarea implicită este de a amâna călătoriile până la ridicarea fenomenului.

Cele 13 localități incluse în zona acoperită de avertizări

ANM descrie aria vizată drept o zonă extinsă din județul Suceava, concentrată în principal în bazinul Dornelor și în comunele montane din vestul județului.

Cele 13 localități acoperite de ambele avertizări sunt municipiul Vatra Dornei și comunele Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Coșna și Ciocănești. Zona are un caracter predominant montan, cu văi înguste și frecvente inversiuni termice nocturne, condiții care favorizează formarea ceții dense în cursul nopții și al dimineților de vară.

Avertizările au intrat în vigoare la miezul nopții spre 25 iulie, acoperind simultan toată această arie geografică. Amploarea teritorială a celor două mesaje, 13 localități dintr-o singură zonă extinsă, conferă notificărilor o greutate aparte și subliniază că fenomenul nu a fost unul punctual, ci a afectat o porțiune considerabilă din județul Suceava.

[1]https://www.pexels.com/photo/view-of-village-at-feet-of-hills-12605110/