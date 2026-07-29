Accident cu trei autoturisme la  Dărmănești: Două persoane, inclusiv un minor, transportate la spital

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Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs miercuri după amiaza pe raza comunei Dărmănești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj SAJ Suceava.

În urma evenimentului, două persoane – un adult și un minor – conștiente și cooperante, au primit îngrijiri medicale la fața locului. Cele două persoane vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.