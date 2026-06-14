Angelica Fădor, președintele PNL Suceava: Liberalii suceveni sunt alături de Ilie Bolojan. Nominalizarea lui Adrian Veștea fără consultare reală este greu de înțeles

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Președintele Organizației Județene PNL Suceava, Angelica Fădor, a transmis o poziție fermă privind situația creată la nivel național după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier de către președintele Nicușor Dan.

În urma consultărilor cu primari și aleși locali liberali din județul Suceava, conducerea PNL Suceava își reafirmă încrederea în Ilie Bolojan ca lider capabil să continue reformele de care România are nevoie.

„Consultările cu colegi primari și aleși locali liberali din Suceava au confirmat ceea ce se vede în întreaga țară: Ilie Bolojan este liderul în care liberalii au încredere pentru a continua reformele”, a declarat Angelica Fădor.

Președintele PNL Suceava consideră că modul în care a fost făcută nominalizarea lui Adrian Veștea ridică semne de întrebare: „Decizia președintelui Nicușor Dan de a face o nominalizare fără o consultare reală cu PNL este greu de înțeles. O astfel de abordare nu are precedent și nu contribuie la stabilitatea politică de care România are nevoie”.

Totodată, organizația liberală suceveană subliniază că PNL și-a asumat o decizie clară la nivel național: nu va mai continua coabitarea cu PSD.

„PNL Suceava este alături de Ilie Bolojan”, a concluzionat Angelica Fădor.

Declarația vine într-un moment de tensiuni interne și externe în PNL, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, în contextul crizei politice actuale.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat duminică, 14 iunie 2026, decretul prin care revocă desemnarea lui Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru și decretul prin care îl desemnează pe Adrian-Ioan Veștea pentru formarea noului Guvern.