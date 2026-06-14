CSU Suceava este campioană națională de handbal la Juniori 4 după ce a dominat competiția de la Reșița

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Handbaliștii de la CSU Suceava, echipă antrenată de Emi Huțuleac a câștigat titlul de campioană națională la categoria Juniori 4, după o prestație de excepție în turneul final desfășurat la Reșița.

Echipa suceveană a dominat competiția, obținând victorii pe linie în toate cele cinci meciuri disputate:

Faza grupelor : 32-21 cu SCM Timișoara 27-21 cu CSM Reșița 36-23 cu CSM Ploiești

: 32-21 cu SCM Timișoara 27-21 cu CSM Reșița 36-23 cu CSM Ploiești Semifinală : 32-19 cu Academia de Handbal Minaur Baia Mare

: 32-19 cu Academia de Handbal Minaur Baia Mare Finală: 31-28 cu Academia Junior Ploiești

Premii individuale

Trei handbaliști de la CSU Suceava au fost recompensați cu trofee individuale la finalul competiției:

Matei Ciornei – cel mai bun portar al turneului

– cel mai bun portar al turneului Rareș Grosu – cel mai bun pivot

– cel mai bun pivot Fabian Juravle – cea mai bună extremă stângă

De asemenea, Adrian Domnea, Alexandru Cozma și Matei Ciornei (de trei ori) au fost desemnați cei mai buni jucători ai echipei în cele cinci partide.

Lotul campioanei: Matei Gheorghiță (2014), Matei Ciornei (2013) – Adrian Domnea (2014), Matias Munteanu (2014), Ioachim Sidor (2014), Alexandru Vatamanu (2014), Andrei Păduraru (2013), Alexandru Cozma (2013), Luca Golea (2013), Dragoș Mardare (2013), Alexandru Andronic (2014), Fabian Juravle (2014), Teodor Ciubotaru (2014), Emanuel Loluță (2014), Matei Macoviciuc (2014), Matteo Iftode (2014), Rareș Grosu (2013).

Staff tehnic: Emi Huțuleac (antrenor principal) și Ioan Tcaciuc (antrenor secund).

Prin acest titlu național, CSU Suceava încheie sezonul 2025/2026 cu trei medalii în handbalul juvenil românesc: aur la Juniori 4, argint la Juniori 1 și argint la Juniori 3.