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Bărbat de 65 de ani din Negostina, resuscitat cu succes de echipajul de pe ambulanță după stop cardio-respirator


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Un bărbat de 65 de ani a fost găsit căzut în curte, în stop cardio-respirator, în localitatea Negostina.

 Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 15:20.

La fața locului s-a deplasat rapid un echipaj de la Siret, care a început manevrele de resuscitare. În sprijin a intervenit și un alt echipaj tip B, aflat în întoarcere de la Suceava.

Ulterior a ajuns și un echipaj tip C, trimis de la Suceava, care a preluat pacientul. După stabilizare, bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Dan Teodorovici, manevrele de resuscitare au fost reușite, iar pacientul a fost preluat în condiții de stabilitate pentru îngrijiri medicale ulterioare.


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